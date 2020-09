La Ligue des champions reprend ses droits. Un peu plus d'un mois après avoir vu le Bayern Munich être sacré à Lisbonne face au PSG dans un contexte inédit, la plus prestigieuse compétition du Vieux Continent fait son retour avec le tirage au sort de la phase de poules de la saison 2020-2021, qui aura lieu ce jeudi à 18h et sera à suivre en direct vidéo sur Eurosport.fr. Comme lors du dernier opus, la France compte trois représentants. Avec le PSG bien sûr. Et cette saison, c'est l'Olympique de Marseille et Rennes qui accompagnent le champion de France. Ils pourraient se retrouver avec du lourd.

TIRAGE AU SORT, MODE D'EMPLOI

Comme à chaque fois maintenant, il n'y a pas de surprise. Toutes les équipes qualifiées sont réparties en quatre chapeaux. Le premier comporte le tenant du titre (Bayern Munich), le vainqueur de la dernière Ligue Europa (FC Séville) et les champions des six plus gros championnats à l'indice UEFA : l'Espagne (Real Madrid), l'Angleterre (Liverpool), l'Italie (Juventus), la France (PSG), la Russie (Zenit Saint-Petersbourg) et le Portugal (Porto). Les autres qualifiés ont ensuite été répartis dans les trois chapeaux suivants en fonction de leur coefficients UEFA. Chaque groupe sera constitué avec une formation de chaque chapeau. À noter que deux clubs issus d’un même pays ne peuvent pas se retrouver au premier tour.

LES QUATRE CHAPEAUX

CHAPEAU 1 CHAPEAU 2 Bayern Munich (ALL/tenant du titre) FC Barcelone (ESP) Séville (ESP/vainqueur de la Ligue Europa) Atlético Madrid (ESP) Paris Saint-Germain Manchester City (ANG) Real Madrid (ESP) Manchester United (ANG) Liverpool (ANG) Shakthar Donetsk (UKR) Juventus (ITA) Dortmund (ALL) Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) Chelsea (ENG), FC Porto (POR) Ajax Amsterdam (P-B)

CHAPEAU 3 CHAPEAU 4 RB Leipzig (ALL) Stade Rennais Inter Milan (ITA) Olympique de Marseille Olympiakos (GRE) Borussia Mönchengladbach (GER) Dynamo Kiev (UKR) Club Bruges (BEL) Lazio Rome (ITA) Istanbul Basaksehir (TUR) Atalanta Bergame (ITA) Ferencvaros (HUN) RB Salzburg (AUT) Lokomotiv Moscou (Rus) FK Krasnodar (RUS) FC Midtjylland (DAN)

PARIS SAINT-GERMAIN

Le PSG retrouve la Ligue des champions avec le statut de finaliste sortant. Et pour cette saison, les Parisiens, qui ont enfin brisé leur blocage des huitièmes de final de belle manière, vont devoir confirmer ce beau parcours. "La gagner, c'est notre objectif. On y croit plus qu'avant", a assuré son président Nasser Al-Khelaïfi en août. Neymar, Mbappé and co repartent donc de zéro avec ambitions. Reste à savoir quel sort va leur réserver le tirage au sort, qui ne les a pas épargnés ces dernières années.

Paris s'est retrouvé avec le Real Madrid en 2019-20, Liverpool mais aussi le Napoli en 2018-2019 et le Bayern 2017-2018, s'en sortant à chaque fois très bien pour finir à la première place de leur poule. Et cette saison ? Dans le pire des scénarios, cela peut faire peur. Dans le chapeau 2, Paris, placé dans le premier groupe, ferait ainsi bien d'éviter Manchester City ou le FC Barcelone, même si l'Atlético Madrid, Manchester United ou même Chelsea ne seront pas faciles à aborder non plus. L'Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach font eux office d'épouvantails des chapeaux 3 et 4.

Meilleur tirage : Shakhtar Donetsk, Krasnodar, Ferencvaros

Pire tirage : Manchester City, Inter Milan, Borussia Mönchengladbach

OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Absent depuis 2013-2014, Marseille va enfin rejouer la Coupe aux grandes oreilles que le club phocéen a remportée en 1993. Malgré son statut d'ancien vainqueur, l'OM se retrouve dans le dernier chapeau, après avoir vu des clubs avec un coefficient UEFA plus fort gagner leur ticket via les barrages. Et les supporters marseillais, qui ne pourront pas soutenir comme d'habitude leurs joueurs au Vélodrome pour ce grand retour avec la crise sanitaire liée au Covid-19, ont des raisons de craindre le pire.

L'OM pourrait hériter du Bayern Munich, le champion sortant qui récolte actuellement tout sur son passage. Mais dans le chapeau 1, il y a également la Juventus de Cristiano Ronaldo, le Liverpool de Jürgen Klopp ou encore le Real Madrid de Zinédine Zidane. Et ce n'est pas fini car le chapeau 2 comporte aussi du beau monde. Du très beau monde même avec Manchester City et Pep Guardioloa ou encore le FC Barcelone, Manchester United, Chelsea et l'Atlético Madrid.

Enfin dans le chapeau 3, c'est évidemment l'Inter Milan qui pourrait donner encore une dimension à un groupe. "Il n'y a pas de peur. Pour nous, c'est un cadeau de rejouer la Ligue des champions. Evidemment, on ne peut pas rêver de grand-chose, l'objectif restera, si on peut, de se qualifier pour les 8es, ce sera un grand défi et ça va dépendre du tirage au sort", a prévenu André Villas-Boas.

Meilleur tirage : Zenit Saint-Pétersbourg, Shakhtar Donetsk, Krasnodar

Pire tirage : Bayern Munich, Manchester City, Inter Milan

STADE RENNAIS

Pour le Stade Rennais, l'histoire est un peu différente. Qualifié grâce à sa troisième place en L1, le club breton va découvrir le bonheur de jouer sur la plus belle scène européenne. Une première très attendue. Forcément, les attentes ne sont pas forcément les mêmes. "On va découvrir tout ça avec une envie énorme de croquer dedans, d'en profiter un maximum", a expliqué l'entraîneur Julien Stéphan. Certains supporters en Ille-et-Vilaine ne bouderaient ainsi pas leur plaisir de voir les Rouge et Noir hériter des plus grosses cylindrées européennes pour se délecter de les voir fouler la pelouse du Roazhon Park.

Et comme pour Marseille, il y a l'embarras du choix. Dans le chapeau 1, avec le Bayern Munich, la Juventus de Cristiano Ronaldo, Liverpool, le Real Madrid. Mais également dans le chapeau 2 (Barcelone, Manchester City, Manchester United, Atlético Madrid, Chelsea) et même dans le 3 (Inter Milan), les puissances du Vieux Continent ne manquent pas et peuvent se retrouver avec les Bretons. De quoi en prendre plein les yeux.

Meilleur tirage : Zenit Saint-Pétersbourg, Shakhtar Donetsk, Krasnodar

Pire tirage : Bayern Munich, Manchester City, Inter Milan

