Le Paris Saint-Germain va savoir. Ce lundi 14 décembre, lors d'un tirage au sort à suivre en direct vidéo sur Eurosport (11h50), le champion de France découvrira l'identité de l'adversaire qu'il affrontera en huitièmes de finale de Ligue des champions, en février et mars prochains. Après avoir terminé en tête du groupe H, Paris sera forcément opposé à une équipe qualifiée via une deuxième place de poule.

Une fois n'est pas coutume, l'Atlético est peut-être le club espagnol le plus redoutable cette saison. Co-leaders de Liga avec deux matches de retard, les Colchoneros ont trouvé des certitudes avec une philosophie nouvelle, plus offensive. Et si les hommes de Diego Simeone ont affiché leurs limites en phase de poules (trois nuls et une lourde défaite sur la pelouse du Bayern), ou lors du derby face au Real samedi (défaite 2-0) ils semblent aussi avoir de la marge.