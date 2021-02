Haaland fait craquer Séville. Avec deux buts et une passe décisive, l’attaquant norvégien a été le grand artisan de la victoire (2-3) du Borussia Dortmund en Espagne en huitième de finale aller de Ligue des champions. À la peine en championnat et menés rapidement au score après un but de Suso (7e), les Allemands ont réussi à renverser des Sévillans qui restaient sur 9 victoires toutes compétitions confondues, dont 7 clean sheets, grâce à une réalisation de Dahoud (19e), servi par Haaland, avant les 17ème et 18ème but du cyborg norvégien en C1, le tout en 13 matches seulement. La réduction de l’écart de De Jong (84e) en fin de match a été le seul point noir de la soirée du Borussia, laissant tout scénario ouvert pour le match retour à Dortmund dans 3 semaines.