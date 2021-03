Une promenade et un quatre quarts : soirée tranquille pour Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola ont facilement dominé le Borussia Mönchengladbach sur le même score qu’au match aller (2-0) mardi soir, en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Citizens s’offrent donc un quatrième quart de finale de rang en C1, stade qu’ils n’ont plus dépassé depuis 2016. Un superbe but de Kevin De Bruyne et une réalisation d’Ilkay Gündogan ont permis aux Citizens de faire craquer la défense allemande rapidement en première période. Les hommes de Marco Rose n’y auront jamais cru.

