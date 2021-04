Le choc Real Madrid-Liverpool, c'est aussi un choc de deux grands coaches européens, Zinédine Zidane et Jürgen Klopp. Les deux hommes se connaissent très bien, et si aucun des deux ne domine son championnat cette saison, beaucoup de crainte et de respect émanent tout de même avant cette double confrontation. En conférence de presse d'avant-match, le Français n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur son homologue allemand.

"C'est un grand entraîneur, cela fait de nombreuses années qu'il entraîne, il a de l'expérience, a fait du bon travail toute sa carrière et maintenant avec Liverpool" a exprimé ZZ au sujet de l'entraîneur des Reds. Interrogé également sur l'inspiration que lui procurait Klopp, l'ancien numéro 10 des Bleus a tenu à se démarquer du style de son adversaire. "Chacun a sa manière de faire, je n'ai pas à faire comme lui, s'est défendu l'entraîneur Merengue. Quand je faisais ma formation, je me suis penché sur tous les entraîneurs, et j'ai eu aussi dans ma carrière les meilleurs entraîneurs, donc j'ai appris beaucoup de choses. Mais après, il faut faire à sa manière, il ne faut pas copier. Et lui de toute façon, il a sa vraie façon d'entraîner".

Un remake de la finale 2018, sans Eden Hazard côté madrilène

Et le duel Real-Liverpool n'est pas seulement un choc de techniciens, c'est aussi une grande affiche européenne. Affiche de la finale 2018, cette opposition aura des goûts de revanche pour les partenaires de Mohamed Salah. Pour Zidane en revanche, hors de question de se reposer sur l'heureux résultat d'il y a trois ans : "On ne pense pas au passé. Le passé est passé, ce qui importe, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, le match de demain (mardi). C'est un match différent, et c'est pareil pour les deux équipes. C'est un match différent, on doit le prendre comme ça et on le prépare comme tel."

Zidane et Klopp s'étaient croisé en finale de Ligue des champions, en 2018 Crédit: Getty Images

Et le match aller à Madrid aura lieu sans Eden Hazard côté madrilène, de nouveau absent sur blessure. En plein cauchemar avec la Casa Blanca, le Belge n'est en effet pas dans le groupe convoqué pour la réception des champions d'Angleterre. "L'important c'est que Eden se sente bien, qu'il soit serein au sujet de son retour, totalement remis, a tempéré Zidane. Je ne crois pas que son retour avait été précipité la dernière fois, ses sensations étaient bonnes. De toute façon, on ne va jamais précipiter le retour d'un joueur. Si le joueur est bien, il joue. Donc on verra quand est-ce qu'Eden pourra revenir avec nous. J'espère récupérer Eden le plus vite possible". Pas certain que le numéro 7 soit remis pour le match retour...

