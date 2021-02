En l’espace de 24 heures, deux des futurs meilleurs joueurs du monde ont choqué l’Europe. Et les qualifier de la sorte ne relève pas du pari ou de la folie tant Kylian Mbappé, face à Barcelone mardi, et Erling Haaland contre Séville mercredi ont livré des prestations de très grande classe. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive à Sanchez Pizjuan, le Norvégien a été le grand artisan de la victoire du BVB.