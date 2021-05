Incertains en raison d'une blessure aux côtes et aux adducteurs, Edouard Mendy et N'Golo Kanté se sont entraînés normalement, mercredi, à trois jours de la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. "Ils ont été photographiés à notre centre d'entraînement dans la Surrey (au sud de Londres) après avoir reçu des coups la semaine dernière", écrit le site internet du club au dessus d'une série de clichés de la séance.

L'ancien Caennais était sorti après une demi-heure de jeu contre Leicester, lors de l'avant-dernière journée du championnat il y a huit jours, et n'avait pas participé à la défaite contre Aston Villa (2-1) dimanche. Edouard Mendy s'était lui fait mal aux côtes en retombant sur le cadre de son but lors de l'ouverture du score des Villans et avait été remplacé la pause par Kepa. Des examens avaient indiqué qu'il n'y avait qu'un hématome mais ni fêlure ou fracture.

