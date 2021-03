Pour des raisons de neutralité mais aussi à cause de la crise sanitaire actuelle, Manchester City-Mönchengladbach se déroulera à Budapest et à huis clos. L'UEFA a annoncé sa décision ce mercredi midi, à six jours du huitième de finale retour de Ligue des champions entre les deux clubs (ndlr : mardi 16 mars). Lors de la phase aller, toujours dans la capitale hongroise, le club anglaise s'était imposé grâce à des buts de Bernardo Silva et Gabriel Jesus (2-0).

