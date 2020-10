Le danger viendra de partout du côté de Manchester City sur la pelouse du Vélodrome mardi soir. De Kevin De Bruyne ou Riyad Mahrez évidemment. Mais également de la jeune pépite, Phil Foden, âgée de 20 ans seulement. " Je l'ai dit plusieurs fois, mais je ne lui ai pas dit en face, Phil est le joueur le plus, plus, plus talentueux que j'ai vu dans ma carrière comme joueur ou entraîneur ", a déclaré il y a un an Pep Guardiola, qui a eu Lionel Messi, Xavi ou Andrés Iniesta sous ses ordres à Barcelone.

L'augmentation du temps de jeu de Foden est liée en bonne partie au départ de David Silva, joueur-clé de l'animation offensive des Sky Blue pendant ses dix années au club et joueur fétiche de Guardiola. "David va partir et nous n'achèterons personne (pour le remplacer) parce qu'à son poste nous avons Phil", avait décrété Pep en fin de saison dernière. Foden a même reçu l'adoubement de son auguste prédécesseur. "Je suis sûr qu'il sera un joueur fantastique. C'est un homme très gentil et il sera un très bon remplaçant pour moi", avait déclaré Silva fin juin. "En plus de ses qualités naturelles, c'est un vrai compétiteur. Il veut toujours gagner et c'est de ça que sont faits les très bon footballeurs", avait-il ajouté.