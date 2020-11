Dans un match au cours duquel ils ont frappé 21 fois, les joueurs de Pep Guardiola auraient dû inscrire davantage de buts et se mettre à l’abri bien plus tôt dans ce match. Mais en ne cadrant qu’une fois sur deux, ils n’ont que trop ponctuellement mis en danger José Sa. Rodrigo a allumé la première mèche dès la troisième minute d’une frappe puissante captée en deux temps par le gardien portugais. Au terme d’un superbe mouvement collectif, initié par Gabriel Jesus et relayé par Raheem Sterling d’une talonnade subtile, Phil Foden a trouvé la faille d’un plat du pied droit (0-1, 36e).

Mais ni Gabriel Jesus (31e), ni Raheem Sterling (44e, 45e+1), ni Ilkay Gündogan (60e), ni Bernardo Silva (66e, 75e) n’ont réussi à mettre ce deuxième but. En restant à portée de fusil des Grecs, les joueurs mancuniens ont laissé leurs adversaires s’enhardir. Incapables de sortir de leur moitié de terrain ni même d’enchaîner les passes pendant une grande partie de la rencontre, les joueurs de Pedro Martins se sont mis à jouer plus haut. Ainsi, Kostas Fortounis a réalisé la première frappe de son équipe à la... 88e minute. Sa reprise de l’extérieur du pied droit n’a pas trouvé le cadre. Tout comme la tête de Pape Cisse (90e+1) qui s’est mué en attaquant pour la fin de la rencontre.

Il y avait pourtant l’occasion de faire mieux pour cette équipe qui va désormais devoir lutter pour la troisième place. Car, ce soir, Manchester City n’était pas l’ogre qu’il peut être et les dernières minutes l’ont montré. En jouant plus haut plus tôt, l’Olympiakos avait les moyens d’obtenir, au minimum, un match nul. Sans être brillant et sans rassurer, Manchester City a atteint son objectif. La qualification pour les huitièmes est acquise. Et c’est bien là l’essentiel pour Pep Guardiola et les siens.