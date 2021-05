À deux jours d’un match crucial sur la pelouse de Manchester City, le suspense autour de Kylian Mbappé reste entier. Selon RMC et L’Equipe, l’attaquant français figure bien dans le groupe du PSG, qui tentera de renverser la vapeur à l’Etihad Stadium mardi soir, en demi-finale retour de la Ligue des champions. Mais un doute sur l’état de forme du meilleur buteur de Ligue 1 subsiste. Et pour cause, l’intéressé ne s’est pas entraîné dimanche, à en croire les informations du quotidien.

Simple précaution ou réel motif d’inquiétude, impossible de la savoir pour le moment. L’ancien Monégasque, muselé lors du match aller, avait terminé la rencontre en grimaçant mercredi, souffrant d’une contracture au mollet droit. Laissé au repos contre Lens samedi, Mbappé n’avait pas non plus pris part à l’entraînement de vendredi. S’il est apte, le buteur parisien pourrait donc légèrement manquer de rythme au moment d’aborder ce gros tournant.

