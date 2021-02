C'était un casse-tête résolu in extremis par Leonardo. En quête d'un successeur à Edinson Cavani, parti à la fin de son contrat, le PSG et son directeur sportif ont longtemps cherché l'été dernier. Avant de se faire prêter finalement Moise Kean en provenance d'Everton. Mais comme révélé par l'ex-entraîneur parisien Thomas Tuchel ce lundi, la piste Luis Suarez avait également été explorée. En vain.

"Il y avait cette possibilité. On avait entendu parler de cette rumeur selon laquelle il était en passe de quitter Barcelone. Qui n'aurait pas été intéressé à l'idée de recruter l'un des meilleurs buteurs au monde et de l'histoire ?", a expliqué l'entraîneur de Chelsea dans des propos relayés par Daily Mercato, à la veille du choc face à l Atlético Madrid en Ligue des champions. "Donc on a tenté notre chance, mais on n'a pas réussi. Il a choisi de rester en Espagne et de signer à l'Atlético. Et il confirme cette saison sa qualité. C'est un buteur naturel, un buteur-né. Il a cette mentalité qu'ont les buteurs."