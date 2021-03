Toujours d'après le quotidien, Neymar, blessé le 10 février dernier à Caen en 32e de finale de Coupe de France au adducteurs et qui a travaillé durement pendant sa convalescence, ne serait plus considéré comme un élément à l'infirmerie. Dimanche voire lundi, il devrait prendre part à l'intégralité des séances d'entraînement collectives. Même si aucun risque ne sera pris, alors que le PSG est en ballotage extrêmement favorable , le joueur pourrait s'installer sur le banc de touche au coup d'envoi de la rencontre mercredi soir au Parc des Princes et espérer entrer en cours de jeu.