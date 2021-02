Une discussion houleuse en pleine tempête. Mardi soir, le Barça a sombré sur sa pelouse face au PSG , en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-4). Et une altercation entre Gerard Piqué et Antoine Griezmann a symbolisé ce naufrage, qui n’était alors que latent. En fin de première période, l’international espagnol a commencé par critiquer le positionnement de son équipe, alors que le score était encore de 1-1.

" On est trop haut, ça fait ch…, put ..., allez ! ", a d’abord vociféré Piqué, qui revenait de blessure à l’occasion de cette rencontre cruciale. " Tranquille, tranquille, arrête de crier ", lui a répondu Griezmann, alors que les Catalans s’apprêtaient à défendre sur corner. " Putain Grizzi , ça fait chier " en a rajouté le défenseur de 34 ans, avant que l’échange ne prenne une tournure un peu plus agressive, l’attaquant français lui répondant : " La p... de ta mère " ( une expression ceci-dit courante en Espagne NDLR ).

Après avoir rétorqué une amabilité semblable, Piqué a ajouté : "On souffre, et on est comme ça depuis cinq minutes (…) nous courons comme des fous." Griezmann a alors réfuté un manque d’implication de sa part : "Moi aussi, je cours." Une tension prégnante qui n’explique pas tout du fiasco des Blaugrana mais qui le met en exergue.