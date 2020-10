"J'ai vu peu d'âme dans cette équipe. Je n'ai pas vu de personnalité, je n'ai pas vu d'entraide entre eux, je n'ai pas vu de leader. J'ai senti un mal profond et pas vraiment de révolte. Ils ont joué pour jouer", avait-il expliqué dans l'émission Top of the Foot sur RMC. "La réponse de Valbuena vient du résultat du match contre l'Olympiakos et d'un match où on aurait dû avoir un nul sans sa passe décisive dans les dernières minutes ou même une victoire pour nous avec l'occasion de Benedetto", lui a répondu Villas-Boas.