Le couperet est tombé sur les coups de 17h. Victime d'une lésion "du long adducteur gauche" mercredi soir face à Caen, Neymar va manquer quatre semaines de compétition. Et donc le huitième de finale aller de Ligue des champions du PSG face au Barça, mardi prochain. Autant dire la pire nouvelle possible pour le Brésilien, qui va donc de nouveau être absent pour un match de C1. Dans un message publié sur Instagram, le "Ney" a confié toute sa tristesse et sa frustration.

Le moment où Neymar a vu ses retrouvailles avec le Barça s'envoler

Cela m’attriste vraiment

"La tristesse est grande, la douleur immense, les larmes constantes, écrit-il. Encore une fois, je m'arrête de faire ce que j'aime le plus dans la vie, jouer au football. Parfois je suis gêné par mon style de jeu, parce que je dribble et je prends des coups constamment. Je ne sais pas si c'est moi le problème ou ce que je fais sur le terrain... vraiment ça me rend triste."

Lassé des critiques, Neymar a confié son ras-de-bol. "Ca rend vraiment trop triste d'entendre joueurs, entraîneurs et commentateurs, ou n'importe qui, dire "faut que t'encaisses", "plongeur", "pleureuse" ou "enfant gâté", etc... Honnêtement ça me rend triste et je ne sais pas jusqu'à quand je le supporterai. Tout ce que je veux c'est être heureux de jouer au football. RIEN DE PLUS", conclut le Brésilien. Pour ça, il va devoir attendre quelques semaines...

