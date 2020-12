Mercredi dernier, le PSG et l'Istanbul Basaksehir s'apprêtaient à disputer les quelque 75 dernières minutes d'une rencontre au climat extrêmement lourd. La veille, le match de la sixième journée de la phase de poules de Ligue des champions avait été arrêté pour cause de racisme. Le quatrième arbitre roumain, Sebastian Coltescu , avait demandé l'exclusion de Pierre Achille Webo , l'entraîneur adjoint du club turc, en prononçant le mot "negru" (la traduction de noir en roumain).

Pour le site roumain Sport, Ousmane N´Doye, ex-international sénégalais, qui a longtemps évolué en Roumanie, a révélé avoir joué les entremetteurs entre Sebastian Coltescu et Demba Ba, qui a joué un grand rôle dans l'arrêt du match. Et les deux hommes se seraient réconciliés selon l'ancien joueur du Dinamo Bucarest. "J’ai donné le numéro de Sebi' à Demba Ba et je lui ai dit de l’appeler, de parler. Pour ma part, je pense que c’était bien de faire ça et je l’ai fait. Ils ont parlé et ils se sont très bien entendus. Ils m’ont tous les deux rappelé et m’ont dit qu’ils étaient très heureux. Demba m’a dit que Sebi est un homme très bon, tout comme Coltescu à propos de Demba", a raconté Ousmane N'Doye.