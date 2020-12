L'UEFA l'a annoncé ce mercredi. Les joueurs et arbitres de la rencontre entre le PSG et le Basaksehir Istanbul, interrompue mardi après des accusations de racisme envers le corps arbitral, porteront un T-shirt contre le racisme avant de reprendre la rencontre mercredi. Les joueurs porteront un T-shirt "No to racism" (Non au racisme), slogan de l'UEFA, et frappé des logos des deux clubs au sortir des vestiaires et pendant leur échauffement.