Ce n'est pas ce soir (mercredi) que nous avons été éliminés. Notre victoire ici est méritée, mais c'est le résultat à Munich (2-3) qui n'était pas bon, nous étions en mauvaise position au coup d'envoi. C'est énervant d'avoir manqué tant d'occasions au match aller. Est-ce que Robert Lewandowski nous a manqué ? Tous les joueurs qui n'étaient pas là nous ont manqué, contre une équipe de classe comme le PSG c'est difficile. Mais les joueurs qui étaient sur le terrain ont tout donné", a-t-il souligné. A l'aller, les joueurs du Bayern Munich s'étaient succédé pour dire qu'ils méritaient la victoire avant d'évoquer leur confiance pour le retour . Ce mercredi soir, Manuel Neuer, auteur d'une prestation très aboutie, était sur le même tempo après l'élimination de son équipe. "(mercredi)(2-3)a-t-il souligné.

S'il reconnaît que la saison pourrait malgré tout être positive en cas de titre de champion d'Allemagne, Thomas Müller a fait part de sa déception "d'être éliminé en ayant gagné" au Parc des Princes. "Le match n'a pas tourné comme à Munich, nous n'avons pas réussi à mettre la pression sur leur but dès le début et c'est Paris qui a eu des occasions. Manu (Neuer) a fait de très bons arrêts et nous avons été aidés par les poteaux. En deuxième période nous avons été très bons dans l'engagement, mais le match était très haché, avec des interruptions constantes, et nous n'avons pas réussi à avoir une phase de pression", a expliqué le Bavarois.

Il nous a manqué le petit coup de chance dans les dernières minutes

Pour Hans-Dieter Flick, l'élimination avait un goût très amer. "Je pense que c'est au match aller que nous avons perdu, avec toutes les occasions que nous n'avons pas mises au fond... Ce soir (mardi), il nous a manqué le petit coup de chance dans les dernières minutes, notamment quand Leroy (Sané) était en bonne position et qu'il a choisi de faire une passe au lieu de tenter sa chance... Sur les deux matches, je pense que nous avons été la meilleure équipe. On a vu aujourd'hui la qualité offensive de Paris, mais je dois complimenter mon équipe, elle a été très concentrée, elle a tout essayé. Nous avons eu de la malchance, avec quelques joueurs importants indisponibles, il faut l'accepter et féliciter le PSG", a-t-il conclu.

Eric-Maxim Choupo-Moting buteur face au PSG Crédit: Getty Images

