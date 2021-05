Le 30 septembre 2018, le PSG battait largement l'Etoile Rouge Belgrade (6-1) en phase de poules de Ligue des champions. Quelques jours plus tard,révélait que l'UEFA avait alerté les autorités françaises sur un possible trucage de la rencontre de C1. La cause ? Un dirigeant serbe aurait parié près de cinq millions d'euros sur la défaite de son équipe par cinq buts d'écart. Plus de deux ans après les faits, L'Equipe annonce ce mercredi que le PNF (Parquet national financier) avait décidé de classer l'affaire sans suite.