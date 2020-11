Il s'agirait d’une "lourdeur" musculaire à la cuisse droite pour Mbappé selon les informations du quotidien francilien. Le club de la capitale craindrait que les trois, quatre jours de récupération avant le rendez-vous face au club allemand ne soient pas suffisants. Et surtout que l'attaquant parisien s'expose à une blessure beaucoup plus grave s'il est aligné mercredi. Car il est extrêmement sollicité ces dernières semaines. Entre son club et l'équipe de France, Mbappé a disputé pas moins de 11 matches en moins d'un mois et demi, dont 9 en tant que titulaire.