Au tout début de la seconde période d u match perdu contre Chelsea (1-0) , après un mauvais appui, lors d'un duel avec N'Golo Kanté le long de la ligne de touche, de Bruyne s'était immédiatement tenu la cheville et avait été aussitôt remplacé par Phil Foden. Quelques minutes plus tard, Hakim Ziyech avait marqué le but de la victoire pour les Blues, brisant le rêve de quadruplé des hommes de Pep Guardiola. "", avait réagi l'entraîneur espagnol après le match.