Voilà une tuile vraiment malvenue pour le PSG. Déjà forfait pour la réception de Lille en Ligue 1 ce samedi (17h) et incertain pour la quart de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, Marco Verratti a été testé positif au COVID-19. C’est le club parisien qui l’a annoncé via son compte Twitter ce vendredi. Le petit Italien est donc officiellement forfait pour la rencontre européenne de mercredi prochain.

"Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Marco Verratti est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié", peut-on lire dans le court message du Paris-Saint-Germain. Le casse-tête devient grand pour Mauricio Pochettino au milieu de terrain, lui qui doit déjà se passer d’un Leandro Paredes suspendu, et probablement de Danilo Pereira et Ander Herrera, encore convalescents.

Autres incertitudes côté parisien, les Italiens Florenzi et Kean sont blessés ou en phase de reprise, de même que le buteur Mauro Icardi. Du côté des bonnes nouvelles, Neymar devrait pour sa part être opérationnel pour affronter les champions d’Europe en titre. Même avec un adversaire amputé de son buteur Robert Lewandowski , la tâche s’annonce compliquée mercredi soir pour les Parisiens, qui enchaînent les forfaits.

