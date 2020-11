Thomas Tuchel n'avait rien laissé transparaître en conférence de presse. Visiblement, le technicien allemand du PSG préférait attendre d'être en plus petit comité, et plus précisément avec nos confrères de Sky Allemagne à la veille du match de C1 face à Leipzig. Ces derniers l'ont notamment interrogé sur son avenir parisien, qui pourrait se terminer à l'issue de la saison... et de son contrat, qui expire en juin 2021. L'ancien entraîneur de Dortmund n'a pas fait dans la langue de bois.

"Il n'y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j'ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra...", a-t-il confié, visiblement réaliste sur le sort qui l'attend à Paris. Et sur les critiques dont il fait l'objet. "Je suis au courant des critiques. On vit dans une bulle mais je vois ça. J'avais l'idée un peu naïve qu'après quatre titres et une finale on arrête de me remettre en question. On a arrêté les critiques pendant cinq jours, c'était juste les cinq jours après...", a ironisé Tuchel, dont les propos risquent certainement de faire parler.