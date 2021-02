La réforme de la Ligue des champions est en cours. Les réflexions avancent. Et le projet prend forme. Sous la pression des rumeurs sur une éventuelle création d'une Super Ligue Européenne, l'UEFA s'active pour trouver la meilleure formule apte à séduire le plus du monde. Et si l'instance européenne semble opter pour un système protégeant de plus en plus les gros clubs avec cette évolution – notamment avec une possibilité de repêchage -, la dernière version de cette évolution prévue pour 2024 aurait de quoi faire plaisir aussi aux clubs français d'après L'Equipe.