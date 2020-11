Ce sera la meilleure carte du PSG. Son dernier "Fantastique". Tous les autres sont à l'infirmerie. Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi absents à Leipzig, Angel Di Maria risque de se sentir bien seul pour guider l'attaque parisienne en Allemagne. Surtout en ajoutant les autres défections, celles de Marco Verratti et Julian Draxler, dont la créativité n'aurait pas été superflue avec ce secteur offensif décimé. C'est peu de dire que les espoirs du club de la capitale reposeront grandement sur la performance de son ailier argentin.

Au moins Thomas Tuchel n'aura pas à bien réfléchir bien longtemps pour composer son attaque face au RB Leipzig. Il ne reste que trois attaquants disponibles pour l'entraîneur parisien. Moise Kean, Pablo Sarabia et Di Maria. L'Italien, auteur d'un doublé salvateur face à Basksehir la semaine passée (0-2), et l'Espagnol auront eux aussi un rôle capital à jouer. Mais l'Argentin portera le poids le plus important des responsabilités. Comment pourrait-il en être autrement dans cette Ligue des champions où il a si souvent déployé ses ailes pour venir sauver le PSG ?

Discret depuis… Leipzig

Les preuves ne manquent pas. Et la dernière en date, c'était justement face au RB Leipzig. Di Maria avait brillé de tout son éclat pour écarter les Allemands sur la route de la finale de la Ligue des champions au mois d'août (0-3). Avec un but plein de sang-froid et deux passes décisives pour Marquinhos et Juan Bernat, l'ancien Madrilène avait fait vivre un véritable cauchemar aux hommes de Julian Nagelsmann. Comme au Real Madrid, à Manchester United, à Naples ou au FC Barcelone, pour ne citer que ses soirées européennes les plus éblouissantes sous le maillot parisien.

Deux mois et demi plus tard, Di Maria attend cependant de lancer véritablement sa saison en Ligue des champions. Sa saison tout court, même. Son crachat en direction d'Alvaro Gonzalez lors du sulfureux PSG-OM (0-1) lui a coûté quatre matches de suspension qu'il vient seulement de finir de purger en Ligue 1. Et en C1, l'Argentin est apparu plutôt effacé, que ce soit au Parc lors de la défaite face à Manchester United (1-2), ou à Istanbul pour les succès des Parisiens face à Basaksehir (0-2). Le PSG attend un tout autre rendement de son ailier à Leipzig, où la formation de Thomas Tuchel devra réussir un bon résultat pour ne pas se compliquer la tâche dans la course aux huitièmes de finale.

Habitué à être ultra-sollicité

Ce n'est pas forcément un hasard si El Fideo n'a pas affiché son meilleur rendement en Ligue des champions cette saison. Il manquait logiquement de rythme. Sa suspension en Ligue 1 ne lui a pas permis d'enchaîner les matches comme il en a l'habitude. Car au-delà de son talent, Di Maria est aussi précieux par sa durabilité au PSG. Entre son arrivée en 2015 et le début de la saison, il n'avait manqué que 21 matches, dont 18 sur blessure. Soit une moyenne d'environ 4 matches par saison. Il a déjà égalé ce total après moins de deux mois de compétition depuis la reprise.

Di Maria est ainsi l'un des joueurs les plus sollicités au PSG. De manière générale et depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel en particulier. Il était le troisième élément le plus utilisé par l'Allemand lors de sa première saison sur le banc parisien avec un total de 3498 minutes de temps de jeu toutes compétions confondues. Et celui qui a le plus joué sur le dernier exercice, tronqué par la pandémie du coronavirus (3250 minutes). C'est d'autant plus remarquable pour un joueur du secteur offensif, naturellement plus exposé aux coups et donc aux blessures. Mais cela montre surtout qu'il traverse une situation à laquelle il n'est pas habitué sur le plan physique.

Le challenge idéal au meilleur moment

L'Argentin reste un homme des grands rendez-vous. Il sait non seulement se surpasser quand l'enjeu devient maximal, mais aussi assumer pleinement ses responsabilités quand les stars parisiennes, Neymar en tête, viennent à faire défaut. Il endosse volontiers ce rôle de leader d'attaque. Il l'affectionne. Avec sa faculté à éliminer sur son dribble, à trouver la passer lumineuse à laquelle l'adversaire ne s'attend pas, ou à armer son fabuleux pied gauche pour marquer, El Fideo a toute la panoplie pour faire la différence dans ce contexte si délicat pour Paris. La question, c'est sa capacité à pouvoir les utiliser dans cette période où il n'est pas vraiment en mesure de tourner à plein régime.

Le doute est permis. Et cela fait de Di Maria un dernier atout aléatoire au moment où le PSG jouera une partie de son avenir européen à Leipzig. Mais c'est justement le genre de situation qu'il apprécie. Sortir de sa boîte quand on ne l'attend pas pour endosser son costume de super-héros, c'est un challenge sur mesure pour Di Maria. Le défi idéal pour rappeler à quel point il est indispensable dans la capitale. Le meilleur moment aussi, alors que son contrat expire en juin prochain. Qu'il reprenne son envol en Allemagne, c'est tout ce que peut souhaiter un PSG plus que jamais dépendant de son ange argentin.

Angel Di Maria, homme du match face à Leipzig Crédit: Getty Images

