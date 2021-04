Football

Real Madrid - Chelsea - N'Golo Kanté, l'homme du match qui chasse aussi les clichés

LIGUE DES CHAMPIONS - N'Golo Kanté a été élu homme du match à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea. Cyril Morin et Vincent Brégevin reviennent sur la performance du milieu de terrain des Blues et se projettent sur la suite de la saison avec l'Euro à venir.

00:03:08, il y a une heure