Tenu en échec à l'aller (1-1), le Real Madrid a besoin de marquer à Stamford Bridge. Et pour débloquer la situation et faire mal à la défense de Chelsea, Zinédine Zidane a décidé de lancer Eden Hazard d'entrée. Le meneur de jeu belge n'a plus débuté un match en Ligue des champions depuis novembre et une rencontre contre l'Inter Milan. Il manque encore de rythme après avoir fêté sa première titularisation depuis janvier ce weekend. Mais sa prestation face à Osasuna a visiblement convaincu Zizou.

Face à son ancien club, l'ancien Lillois sera accompagné par Vinicius Junior pour épauler Karim Benzema devant. Derrière, Zidane a revu sa copie. Dans l'axe, il a été contraint et forcé par la blessure de Raphaël Varane, qui laisse sa place à Sergio Ramos. Le leader défensif du Real fait son retour et n'a plus joué depuis le mois de mars. Mais le retrouver n'a forcément rien d'anodin pour un Real privé de Varane. A ses côtés, Ferland Mendy, touché au mollet depuis mi-avril, fait aussi son retour et a été préféré à Marcelo.

A Chelsea, Thomas Tuchel n'a fait qu'un changement par rapport à l'aller : Kai Havertz a été préféré à Christian Pulisic. Le doublé du jeune allemand contre Fulham (2-0) ce weekend a pesé de tout son poids. Il se retrouve sur le front de l'attaque de Chelsea avec Mason Mount et Timo Werner, qui conserve la confiance de son coach malgré ses ratés du match aller.

Chelsea: Mendy - Christensen, Silva, Rudiger - Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell - Werner, Mount - Havertz

Real Madrid: Courtois - Nacho, Sergio Ramos, Militao, Mendy - Casemiro, Kroos, Modric – Vinicius Junior, Hazard, Benzema

