Karim Benzema ne conduira pas l'attaque du Real Madrid pour l'entrée en lice de la Maison Blanche en Ligue des champions. Zinedine Zidane a choisi de se passer de l'attaquant français au coup d'envoi de la rencontre face au Shakhtar Donetsk. Luka Jovic sera ainsi titulaire en pointe , où il sera encadré par Rodrygo et Marco Asensio. Toni Kroos est lui aussi absent du onze de départ. Federico Valverde a été préféré à l'Allemand et évoluera dans l'entrejeu avec Casemiro et Luka Modric.