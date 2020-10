Avec l'annulation du Ballon d'Or 2020, Robert Lewandowski pourra se consoler avec le titre de meilleur joueur UEFA de l'année. Lors de la saison 2019-2020, l'attaquant du Bayern Munich a une nouvelle fois martyrisé les défenseurs en Allemagne et en Europe. Certes, le Polonais n'a pas marqué en finale de C1 mais ses statistiques sont incroyables : 15 buts en Ligue des champions et 34 réalisations en championnat d'Allemagne. "En 2013, j'étais trop déçu de perdre en finale avec Dortmund. Mais je me suis promis de ne jamais abandonner pour remporter cette C1. C'était mon rêve d'enfant. Ce qu'on a réalisé cette saison, c'est juste incroyable", a commenté Lewandowski, aussi élu meilleur attaquant de l'année.