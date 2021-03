"Rien n'est impossible" : pour les Néerlandais Ronald Koeman et Frenkie de Jong, le FC Barcelone "croit encore" en ses chances de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions, malgré la gifle 4-1 reçue à l'aller contre Paris, qu'ils affrontent mercredi.

Le match de Coupe nous a redonné énormément confiance. Mais on ne peut pas comparer une défaite 2-0 à l'extérieur à l'aller avec une défaite 4-1 à domicile. C'est bien plus compliqué", a fatalement concédé le Hollandais. La principale question de la conférence de presse d'avant-match a naturellement reposé sur la possibilité d'une 'remontada', similaire à celle de 2017. Pour l'entraîneur blaugrana Ronald Koeman, la remontée effectuée par ses hommes en Coupe du Roi (défaite 2-0 à l'aller avant de s'imposer 3-0 au retour) est un motif d'espoir relatif. "a fatalement concédé le Hollandais.

Messi et Koeman devront créer un expoit du même acabit que celui de 2017 face au PSG Crédit: Getty Images

Ligue des champions Salah-Firmino-Mané, le magnifique trident devenu l'ombre de lui-même IL Y A 2 HEURES

"On a toujours cru que c'était possible de revenir"

Avant d'également louer les qualités parisiennes : "En plus, le PSG est un adversaire, très fort, qui aspire à gagner la Ligue des champions. Pour espérer, il faudra être efficace, réaliste, mais on va essayer ! Quel que soit le stade, le Barça rentre toujours sur un terrain pour gagner". Même tentative de positiver pour le milieu de terrain Frenkie de Jong, qui a insisté sur l'état d'esprit à adopter : "Il faut toujours y croire. Ca commence par là : y croire. On verra demain, mais on a toujours cru que c'est possible de revenir, bien sûr".

"Si Leo fait l'un de ses meilleurs matches, alors tout est possible. C'est un joueur qui peut faire basculer n'importe quel match, à n'importe quel moment. Mais ça ne dépendra pas que de Leo. Il y a d'autres joueurs aussi. Ca dépendra du début du match, si on est capable de rivaliser...". Quoi qu'il en soit, Messi sera encore un peu plus seul qu'au match aller pour être le leader du Barça sur le terrain, Une des clés de la rencontre sera la performance du capitaine barcelonais Lionel Messi, ce qu'a confirmé son entraîneur :". Quoi qu'il en soit, Messi sera encore un peu plus seul qu'au match aller pour être le leader du Barça sur le terrain, puisque Gérard Piqué sera lui forfait pour la rencontre . L'Argentin devra d'autant plus se surpasser pour espérer mener les siens vers une qualification qui semble inespérée pour le reste de l'Europe.

Ligue des champions Le PSG "condamne" la banderole insultante envers Shakira de ses supporters IL Y A 3 HEURES