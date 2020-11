La Juventus Turin peut remercier ses buteurs providentiels. Longtemps mis en difficulté par une surprenante équipe de Ferencvaros, les Turinois s’en sont remis à Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata pour renverser le score et s’imposer (2-1). Une victoire synonyme de qualification assurée pour les huitièmes de finale grâce au succès de Barcelone à Kiev (0-4) dans le même temps. Mais cette prestation ne suffira pas à rassurer sur le niveau des nonuples champions d’Italie en titre depuis le début de la saison.

Entré en jeu à la place d’un Paulo Dybala peu en vue dans cette rencontre (62e), Alvaro Morata a confirmé qu’il aimait la Ligue des champions cette année. Dans les arrêts de jeu, alors que son équipe poussait pour s’imposer depuis de longues minutes, l’Espagnol était à la réception d’un centre de Juan Cuadrado et a envoyé le ballon entre les jambes de Dibusz d’une reprise de la tête (2-1, 90e+2). Son cinquième but européen en quatre matches. Pour en arriver là, il avait d’abord fallu un premier exploit de Cristiano Ronaldo.

Deux minutes après s’être logiquement vu refuser l’égalisation pour hors-jeu (33e), le Portugais a trouvé la faille d’un superbe but. À 20 mètres sur le côté droit, il a profité d’une passe de Cuadrado pour battre Dibusz d’une frappe du gauche à ras de terre au ras du poteau (1-1, 35e). Malgré une domination sans partage après la pause, les joueurs d’Andrea Pirlo auront finalement eu assez peu d’occasions de marquer ce deuxième but. Avant la réalisation salvatrice de Morata, une frappe de Bernardeschi (60e) et une autre de l’ancien Madrilène (77e) avaient fini sur le poteau. Privée de Bonucci, Chiellini ou encore Demiral, la défense n’aura pas brillée par sa sérénité. Mais l’essentiel est ailleurs. Déjà qualifiée pour les huitièmes, la Juve peut encore jouer la première place du groupe à Barcelone.