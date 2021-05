Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus sont les trois seuls clubs à ne pas avoir officiellement dit stop au projet de Super Ligue. Ainsi, l'UEFA a décidé de contre-attaquer. L'organisme européen a annoncé, mardi soir, avoir ouvert une enquête disciplinaire contre ces trois clubs. Elle a justifié cette décision par une possible infraction à son cadre juridique et n'écarte pas l'idée de leur infliger une sanction.

Le dimanche 18 avril, l'Europe du football a connu un véritable séisme lorsque douze poids-lourds (Real Madrid, FC Barcelone, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool, AC Milan, Inter Milan et Juventus Turin) ont annoncé leur projet de création de Super Ligue . Mais dès le milieu de la semaine qui a suivi, neuf d'entre eux, poussés notamment par leurs supporters, ont décidé de se retirer.

Calamiteux Pérez, "Judas" Agnelli : Super Ligue, super naufrage

De son côté, la Cadena Cope expliquait dans la soirée de mardi que l'UEFA a bien l'intention d'exclure ces trois clubs de la prochaine édition de la C1. "Une amende très salée" est également à prévoir, a précisé la radio espagnole.

