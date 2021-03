Une fois de plus, le Real Madrid a sorti sa tenue des grandes soirées européennes. Tout en maîtrise, les Madrilènes se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions 2020-2021 en disposant d’une Atalanta trop timide pour espérer un meilleur sort (3-1). Grâce au soixante-dixième but de Karim Benzema en C1 (seulement un but derrière Raul Gonzalez Blanco), le Real est devenu le premier club espagnol qualifié à ce stade de la compétition.

Dans une première période plutôt monotone, les Madrilènes se sont progressivement accaparés la pelouse du stade Alfredo Di Stéfano. L’entame de match était à l’avantage des visiteurs mais le reprise de Robin Gosens a trouvé les gants de Thibaut Courtois (3e). À la manière d'un diesel, les Madrilènes ont mis le grappin sur la rencontre et Marco Sportiello, auteur d’une erreur de relance monumentale, permet à Luka Modric de servir sur un plateau Karim Benzema pour l’ouverture du score (34e, 1-0). À l’expérience, la Maison Blanche a obligé son adversaire à sortir en deuxième période pour tenter son va-tout.

Vinicius, maladroit mais décisif

Résultat ? Une probante victoire du Real puisque les hommes de Zinedine Zidane ont dominé la suite de la rencontre de la tête et des épaules. Très mobile sur son côté gauche, Vinicius Junior a engendré le deuxième but des siens grâce à une faute obtenue dans la surface adverse et un penalty transformé par l’éternel Sergio Ramos, titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure (60e, 2-0).

Au rayon des bonnes nouvelles, le quinzième but de Ramos en C1 n’a pas constitué la seule satisfaction : Lucas Vazquez et Thibaut Courtois, impérial devant Duvan Zapata (67e, 76e), ont réalisé une excellente prestation. Si Luis Muriel a fini par sauver l’honneur de l’Atalanta d’un habile coup franc (82e, 2-1), le Real n’a pas eu le temps de douter puisque Marco Asensio a tué dans l'œuf l'impossible remontada (84e, 3-1). Voilà le Real de retour en quarts de finale, une première depuis 2018. Une année où les Madrilènes avaient fini par soulever le trophée…

Sergio Ramos célèbre son but avec ses coéquipiers Crédit: Getty Images

