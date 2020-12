Non, il n’y a pas de malaise Angel Di Maria au Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’a tenu à réaffirmer Thomas Tuchel ce vendredi. Présent en conférence de presse à la veille d’un déplacement périlleux à Montpellier, le technicien allemand a tenu à éteindre la polémique autour d ’El Fideo .

"C’est seulement une décision sportive. On a choisi une attaque à trois avec des attaquants qui cherchent la profondeur. La force d’Angel, c’est de partir du côté pour repiquer vers l’axe avec son pied gauche. Ce n’était pas notre plan”, a expliqué l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund ce vendredi. “On a choisi Moïse Kean pour sa force physique et ce ne sont pas les caractéristiques d’Angel. C’est tout ce qu’il y a à savoir.”