VIDEO - Ligue des champions - Pléa, Griezmann, bilan français : les Tops et Flops de la 3e journée

LIGUE DES CHAMPIONS – Après la troisième journée de Ligue des champions, retour sur les tops et flops de mardi et mercredi dans Tour d’Europe. Avec, au programme : les triplés d’Alassane Pléa et Diogo Jota, les buts de Gérard Piqué et Sergio Ramos, l’inefficacité du Barça et le bilan français. (Réalisation : Hadrien Hiault, Quentin Guichard)

