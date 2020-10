Football

VIDEO - Marseille - "Avec ce Payet hors de forme, l'OM ne peut rien espérer en Ligue des champions"

LIGUE DES CHAMPIONS – Dimitri Payet a complètement disparu ce mercredi sur la pelouse de l'Olympiakos. Trop juste physiquement, le Réunionnais est très loin de sa meilleure forme. Et c'est sans doute le plus gros danger qui plane au-dessus de l'OM pour nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis.

00:03:22, 104 vues, il y a une heure