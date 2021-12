Mauricio Pochettino a refusé d’évoquer les autres équipes prétendantes à la victoire finale mardi après le succès contre Bruges (4-1). "Il faut être capable de gagner contre tout le monde", a répété l’entraîneur argentin. Mais ce mardi, le tableau a beau être incomplet, il reste franchement costaud. Manchester City premier du groupe A dans lequel évoluait le PSG, cinq options se dégagent :

Liverpool, premier du groupe B (18 pts)

L’Ajax Amsterdam, premier du groupe C (18 pts)

Le Real Madrid, premier du groupe D (15 pts)

Le Bayern Munich, premier du groupe E (15 points en 5 matches)

Manchester United, premier du groupe F (10 points en 5 matches)

Ad

Cinq adversaires XXL aux profils plus avancés que le PSG cuvée 2021-2022. Si l’Ajax ne jouit pas du même effectif que les deux autres écuries, son animation collective a suffi à mettre Dortmund dehors et à réaliser carton plein. Quant à Liverpool, au Real et au Bayern Munich, ils continuent de monter en puissance malgré des débuts de saison pourtant déjà franchement convaincants. Seul un Manchester United malade ressemblerait à une belle opportunité, sauf si Ralf Rangnick réveille complètement ces Red Devils.

Ligue des champions Décisif sur 8 des 13 buts du PSG en Ligue des Champions : "C'est le Mbappé Saint-Germain" IL Y A 43 MINUTES

Pour le reste, il faudra attendre les derniers résultats de mercredi. Pour découvrir qui de Chelsea et de la Juve viendra se greffer à cette liste dans le groupe H. Mais également pour savoir si Lille privera Paris d’un premier de groupe plus prenable en février prochain en assurant son leadership dans le groupe G. Cela ferait du bien au coefficient UEFA des clubs français. Un peu moins aux nuits de Mauricio Pochettino qui risquent d’être agitées d’ici février. Rendez-vous le 13 décembre pour un tirage au sort qui pourrait s’avérer explosif.

Décisif sur 8 des 13 buts du PSG en Ligue des Champions : "C'est le Mbappé Saint-Germain"

Ligue des champions Griezmann et l'Atlético au paradis IL Y A UNE HEURE