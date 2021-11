Le Milan peut encore y croire mais ses espoirs sont minces. Les Rossoneri ont obtenu un match nul contre Porto, mercredi lors de la 4e journée de la Ligue des champions (1-1). Après trois défaites, ils décrochent enfin un premier point dans ce groupe B. Ils restent pourtant bons derniers et auront beaucoup de mal à renverser la tendance pour arracher une place en huitième de finale ou même en Ligue Europa. Avec 5 unités, les Dragons, eux, doublent provisoirement l'Atlético qui défie le leader Liverpool (21 heures).

Les Rossoneri savaient qu'ils jouaient leur dernière carte pour encore espérer voir la phase à élimination directe de la compétition mais ont très vite montré de sérieuses lacunes. Mal protégée par Ismaël Bennacer et Sandro Tonali, leur fébrile défense a craqué sur une percussion axiale de Marko Grujic et un service sur la gauche vers Luis Diaz qui a trompé Ciprian Tatarusanu (0-1, 6e). Déjà buteur au match aller (1-0 pour Porto), le Colombien a ensuite idéalement servi en retrait Otavio pour une reprise pourtant hors-cadre (10e).

Avec des lignes milanaises trop étirées et un marquage peu rigoureux, le danger est régulièrement revenu dans la surface de Tatarusanu qui a dévié du bout des gants la tête de Grujic suite à un long coup franc (17e). L'ancien portier de Lyon a fait de même sur celle de Mehdi Taremi sur un corner (25e). Après deux nouvelles tentatives de Grujic stoppées par le gardien lombard (33e), Olivier Giroud a enfin décoché la première flèche milanaise mais Diogo Costa a réussi à claquer son superbe tir axial (33e).

Un Milan trop limité

Au bout d'un contre lancé par Theo Hernandez et après une passe en retrait de Rafael Leao venue de la gauche, Alexis Saelemaekers a, lui, raté le cadré sur sa reprise seul au second poteau (45e). Comme Bennacer, Sandro Tonali ou Brahim Diaz, le discret belge illustrait bien le manque de justesse, de puissance et d'inspiration des hommes de Stefano Pioli en première période. A la reprise, le coach à dû lancer Pierre Kalulu à la place de Davide Calabria qui était dépassé et blessé.

Si Evanilson a placé sa tête aux six mètres sur la transversale de Tatarusanu après un long coup franc (56e), les Milanais ont tout de même présenté un meilleur visage et été récompensés. Giroud a repris un coup franc de Bennacer et Diogo Costa a repoussé le ballon sur Kalulu qui a poussé Chancel Mbemba à marquer contre son camp aux six mètres (1-1, 61e).

Devenu prudent dans une rencontre plus équilibrée, Porto a encore manqué de réalisme avec Luis Diaz et Mehdi Taremi (71e). Lancé à la place de Giroud pour le denier quart d'heure, Zlatan Ibrahimovic a cru donner l'avantage aux siens mais le passeur Hernandez était clairement hors-jeu (83e). Malgré leur volonté et le soutien de leurs supporters, les Rossoneri n'ont pas su se procurer de nouvelle occasion dangereuse et doivent se contenter d'un point mérité mais certainement insuffisant pour la suite de leur avenir européen.

