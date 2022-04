Le meilleur 9 du monde". Pour le Real Madrid, qui a dédié environ cinq ou six tweets à Karim Benzema mercredi soir, il n'y a pas débat. Oui, l'attaquant français, qui a ". Pour le Real Madrid, qui a dédié environ cinq ou six tweets à Karim Benzema mercredi soir, il n'y a pas débat. Oui, l'attaquant français, qui a réalisé un triplé face à Chelsea (1-3) en quart de finale aller de la Ligue des champions, s'est bien installé sur le trône du meilleur attaquant de la planète. Avec 11 buts dans une même saison de C1, "KB9" est en tout cas entré dans l'histoire, devenant le premier joueur français a réalisé une telle performance.

Ad

"C'est tout simplement le Roi d'Europe", écrit le quotidien madrilène AS ce jeudi en pleine page. Ou encore : "Les Merengues ont gagné parce qu'ils ont Benzema et Chelsea, non. En réalité, aucune équipe n'a Benzema, qui vaut une demi-douzaine de postes. Il quitte Londres baigné d'or(...) Il est le meilleur joueur du monde". Pour l'autre, Marca, Benzema s'est substitué à "Big Ben" mercredi soir à Londres. Du côté des médias catalans, pas forcément à la fête après la victoire de l'ennemi juré, on indique simplement que le Français "permet au Real d'avoir un pied en demi-finale de la Ligue des champions". "C'est un tueur (...) Benzema a détruit Chelsea à Londres", reconnaît toutefois Mundo Deportivo.

Ligue des champions Benzema les laisse sans voix : "Karim ? Je n'ai plus les mots" IL Y A 9 HEURES

Aujourd'hui, il est le Real Madrid

De l'autre côté de la Manche, l'attaquant français est considéré comme lui "qui a chassé les Blues des quarts de finale", écrit par exemple le Mirror. "Il cause le crash de Chelsea à lui tout seul", estime de son côté le Daily Express. Ou encore pour le Sun à propos de "Big Ben" : "Avec ses trois buts, Benzema est tout proche de sortir les champions en titre". Mais avec son triplé en mondovision, le bourreau de Chelsea fait forcément parler de lui un peu partout en Europe.

"Un autre triplé (après celui face au PSG, nldr), c'est le show Benzema (...) Aujourd'hui, il est le Real Madrid", peut-on lire dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport en Italie. Pour le Corriere dello Sport, l'attaquant madrilène "exagère" tant il impressionne. "C'est un ouragan", estime le Corriere della Sera. Enfin, en France, L'Equipe parle d'un "immense Benzema" auteur d'un "triplé d'or", non sans rappeler que l'ancien attaquant de l'OL est probablement en droit de rêver du Ballon d'Or cette année.

"C'est un objectif, avait-il d'ailleurs confié au quotidien la veille. Surtout que l'an dernier je n'étais pas loin, mais je n'avais pas remporté de trophée (en club). Là, je fais une très bonne saison. Le Ballon d'Or est une motivation, mais pas seulement personnelle. J'englobe l'équipe. Car si j'arrive à emmener mon équipe à remporter des trophées, forcément derrière il y aura des récompenses individuelles."

Ligue des champions L'antisèche : Le meilleur joueur du monde est français IL Y A 9 HEURES