Mi-septembre, au moment de classer les favoris à la victoire finale en Ligue des champions 2021/2022, les choses semblaient assez claires. Paris, par son recrutement ahurissant, se détachait de la meute devant l'éternel Bayern Munich, Chelsea, le tenant du titre, et Manchester City, finaliste quelques mois plus tôt . Après avoir perdu coup sur coup Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid et son milieu vieillissant n'entraient pas dans la discussion, sinon en queue de peloton en compagnie de Manchester United et de l'Atlético de Madrid.

"Benzema, petite finale mais grand Ballon d'or"

Ad

Saison de transition en attendant Mbappé voire Haaland : les Merengues s'acheminaient vers un exercice en forme de fin de cycle. Et la défaite face au Sheriff Tiraspol lors du premier match européen de la saison au Bernabeu aurait même pu doucher le plus optimiste des Madridista. "Madrid vit un cauchemar historique", racontait Marca huit mois avant la 14e C1 du club. Il faut se souvenir de ce balbutiement pour mesurer ce qu'ont accompli Carlo Ancelotti et ses hommes. Comprendre d'où ils sont venus pour mieux admirer jusqu'où ils sont allés. Et, surtout, ne pas oublier par où ils sont passés.

Ligue des champions Travail collectif, exercice face au but : Benzema et le Real à l'entraînement au Stade de France HIER À 09:26

La joie de Benzema après la victoire face à Paris Crédit: Getty Images

Un parcours quasiment unique

Parce que cette équipe a sorti du jeu tous ceux dont on pensait qu'ils seraient au Stade de France ce 28 mai. Des 8es jusqu'en finale, le Real Madrid a éliminé quatre favoris à la victoire finale. La nouvelle équipe de Messi devenue naturellement le favori (PSG), le tenant du titre (Chelsea), le champion d'Angleterre et dernier finaliste (Manchester City) et le meilleur collectif d'Europe (Liverpool) qui est allé au bout de toutes ses compétitions dans une saison à 63 matches.

Des regrets pour Liverpool ? "Oui, mais il a manqué de folie"

C'est un parcours quasiment unique dans l'histoire depuis que la première des Coupes d'Europe réunit autant de forces des plus grands championnats. Seule l'aventure du Barça en 2015 pavée de quatre champions nationaux en titre (City, PSG, Bayern, Juventus) semble aussi ardue lors des 20 dernières années de C1. Pour ne citer que ces exemples, en 2020, le Bayern élimine en demi-finale un OL sans référence au plus haut niveau, en 2019, Liverpool s'offre Tottenham, inhabitué à de telles hauteurs, en finale. En 2012, Chelsea hérite du Zénith Saint-Pétersbourg en 8e puis du Benfica Lisbonne en quart. Lors de ses récents succès, le Real a éliminé Naples en 2017, Wolfsburg en 2016 et Schalke 04 en 2014 dans le tableau final. Seul son parcours en 2018 dessine un terrain miné (PSG, Bayern, Juventus, Liverpool) mais tout de même moins périlleux qu'en 2022.

"Corazón"

Tout ceci dessine une constance, un héritage, une continuité d'un club à part. En huit ans, songez qu'il a soulevé autant de Ligues des champions que son rival barcelonais dans toute son histoire. C'est cette force-là, cette croyance profonde en ce qu'il a été et en ce qu'il est qui a construit son incroyable parcours. Le Real Madrid était-il la meilleure équipe du plateau ? Peut-être pas après tout. Le PSG l'a dominé durant 166 minutes, Chelsea l'a surpris à Bernabeu, City a tenu sa qualification durant 179 minutes et Liverpool l'a maintenu dans un étau durant une bonne heure samedi, ne concédant qu'un seul tir cadré.

Courtois meilleur gardien du monde : "Désormais, il mérite le respect"

Mais est-ce que cela compte vraiment face à un parcours aussi immaculé ? Non. Cela en fait-il un champion au rabais ? Absolument pas. Son sacre a-t-il déclenché moins d'émotions pour autant ? Plutôt plus que moins. C'est aussi, et surtout, ce qui restera de ce tableau final. Les retournements de situation en pagaille, le "corazón" (ndlr : "coeur) dont a parlé Carlo Ancelotti à Saint-Denis, les soirées de légende qui manquent parfois à ceux qui font l'histoire dans des parcours cliniques, froids, sans discussion et sans frisson. En trois mois, le Real s'est fabriqué des souvenirs pour une vie. Du triplé de Benzema en 17 minutes face à Paris au doublé de Rodrygo en 90 secondes en demi. Ce sacre, on s'en souviendra, et pour longtemps. Et au fond, c'est tout ce qui compte, non ?

Ligue des champions Vous avez voté : votre "onze type" de Real-Liverpool 26/05/2022 À 10:47