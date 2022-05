3 novembre 2018. Le Bernabeu découvre un énième Brésilien aux jambes fines comme des cures dents. A peine entré en jeu, il fait danser Valladolid. Le public est sous le charme, la presse espagnole s'enflamme pour le gamin d'à peine 18 ans débarqué de Flamengo. Vinicius Junior incarne l'avenir d'un Real qui vient de perdre son talisman, Cristiano Ronaldo. Le Brésilien s'avance comme le successeur désigné d'un club qui investit massivement chez les jeunes et délaisse le marché des mégastars. Sauf que la hype va rapidement se transformer en boulet. Et après avoir suscité l'espoir, il va personnifier les échecs du Real en 8e de finale de la Ligue des champions en 2019 puis 2020.

L'étiquette est lourde à porter pour celui qui a tout de même coûté 45 millions d'euros. Au cours de ses trois premières saisons, il inscrit 14 buts en 118 matches. Vinicius est moqué pour sa maladresse constante devant le but. Bien sûr, il a du talent. Oui, il fait de grosses différences, mais il est incapable de se montrer décisif. Vinicius est frustrant et Zinedine Zidane, qui l'a si longtemps protégé, finit par perdre patience. En novembre 2019, il décide de ne pas le retenir dans le groupe pour affronter le PSG en phase de groupes de la Ligue des champions.

Ramos en tombe à la renverse, Benzema le boycotte

Le 16 mars 2021, en 8e de finale contre l'Atalanta Bergame, il démarre par un grand pont puis, après un relais avec Mendy, élimine trois joueurs avant de rater l'impossible devant le but. Une action qui résumera ses faits d'armes sous le mandat de Zidane. Ce jour-là, Sergio Ramos s'écroulera de dépit sur la pelouse. "J’aime marquer, mais dribbler est plus facile pour moi que de mettre des buts. Je contrôle mieux les choses", confie-t-il à El Pais. L'incompréhension monte.

Le Parisien, lui, a concrétisé les promesses, le Real n'attendait que lui. Son arrivée aurait pu fragiliser son statut car le champion du monde aurait annexé une aile gauche où il a fini par exploser. La bascule intervient en début de saison. L'arrivée de Carlo Ancelotti va métamorphoser le Brésilien : "Il est extraordinaire, c'est un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds", prophétise l'Italien peu de temps après avoir pris les commandes. A l'automne 2022, alors qu'il enquille buts et passes décisives, l'Europe se demande s'il n'est pas le meilleur joueur du moment. En six mois, d'août à janvier, il double son nombre de buts inscrits en trois saisons.

Je n’avais jamais vu autant de pression sur un si jeune joueur

Mais quelle mouche l'a piqué ? "Je n'ai rien fait de spécial. Je ne suis pas un magicien. Il faut juste laisser Vinicius jouer et lui donner la confiance qu'il mérite", raconte Carlo Ancelotti. Le jeu plus vertical de Don Carlo rend davantage service à ses qualités d'élimination. Voilà une piste, même s'il faut chercher sans doute ailleurs les profondes raisons de sa métamorphose : "La pression était trop forte, jugeait l'intéressé en octobre dernier. Je n’avais jamais vu autant de pression sur un si jeune joueur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j’ai coûté beaucoup d’argent."

Samedi à Saint-Denis, Vinicius (22 buts, 15 passes décisives depuis août) est devenu le plus jeune joueur à marquer en finale de Ligue des champions depuis Lionel Messi. Comme si son histoire reprenait son cours après une longue parenthèse. Benzema, Bale, Ronaldo, Ramos : il rejoint la prestigieuse liste des buteurs merengues en finale et s'inscrit enfin dans l'histoire séculaire d'un club qui a tant misé sur lui. Il forme aujourd'hui avec Benzema l'un des duos les plus redoutables d'Europe. Et si Madrid a mal accueilli la volte-face Mbappé, Vinicius a tout fait pour lui faire digérer la pilule.

