C’est Neymar qui a le mieux légendé une photo qui a déjà fait le tour du monde. Mardi, au moment de défendre sur un coup franc direct de Manchester City, Lionel Messi s’est allongé juste derrière le mur parisien pour empêcher toute tentative à ras-de-terre. Un choix qui a surpris jusqu’au Brésilien qui a partagé le cliché sur son compte Instagram, l’accompagnant du commentaire suivant : "Mais qu’est-ce tu fais là, Léo ?"

Visiblement, personne n’avait la réponse mais si l’image a été prise avec le sourire à Paris, elle a beaucoup fait réagir ailleurs, notamment en Angleterre. C’est Rio Ferdinand, aux avis souvent tranchés, qui a été le plus cinglant. "Au moment où Mauricio Pochettino lui a demandé de faire ça sur le terrain d'entraînement, quelqu'un aurait dû intervenir et dire: ‘non, non, non, non, cela n'arrive pas à Leo Messi’, a estimé l’ancien défenseur mancunien sur BT Sport. Tu ne peux pas. C'est irrespectueux, je n'aurais pas fait ça. Si j'étais dans cette équipe, je dirais ‘non, je vais m'allonger pour toi’. Je ne pourrais pas le laisser s'allonger comme ça. Je ne peux pas voir ça. Il ne salit pas son maillot. Ce n'est pas ce que fait Messi."

On ne l’a presque pas cru, a-t-il enchaîné. C’est l'un des plus grands de tous les temps, sinon le plus grand". Selon eux, d’autres auraient dû s’y coller. Mais, comme Une analyse partagée par Owen Hargreaves : ", a-t-il enchaîné.". Selon eux, d’autres auraient dû s’y coller. Mais, comme l’a expliqué le biographe de l’Argentin Guillem Balague , c’est l’absence de Marco Verratti, habituellement dévolu à ce rôle, qui a poussé Messi à s’allonger instinctivement. Histoire de donner un cliché franchement inédit. Et plutôt rassurant quant à son investissement.

"L’association la plus alléchante devant, c’est Mbappé-Messi"

