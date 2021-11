Football

Après PSG-Manchester City - "Ce match ne va pas donner envie à Pochettino de rester… mais l’inverse est aussi vraie"

LIGUE DES CHAMPIONS - Au centre de toutes les attentions face à Manchester City (2-1), Mauricio Pochettino a encore pu constater que sa patte sur le jeu parisien était difficilement visible. Pour nos journalistes Cyril Morin et Vincent Bregevin, ce match scelle un peu plus le mariage raté entre le PSG et l’Argentin. Jusqu’à la rupture et le départ vers Manchester United ?

00:03:15, il y a 31 minutes