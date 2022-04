17

Commençons par-là : alors que le mois d'avril débute à peine, Karim Benzema signe déjà la campagne la plus prolifique de sa carrière. De ses 37 buts marqués, 17 ont été inscrits depuis le début de l'année civile. Autrement dit, la cadence déjà impressionnante de KB9 est devenue infernale. La preuve, sur l'année civile en cours, il est simplement le meilleur buteur d'Europe, devant un certain Robert Lewandowski (15).

"Pour Benzema, le timing pour un éventuel Ballon d'Or paraît excellent"

50

37 buts, 13 passes = Impliqué dans 50 buts cette saison. Ne cherchez pas, aucun autre joueur en Europe ne peut se targuer d'avoir un tel total. Si Robert Lewandowski a bien plus marqué que lui (45 buts et 4 passes), il reste bien loin du total de caviars distribués par l'attaquant du Real dont l'influence sur le jeu des siens transpire de cette statistique. On notera au passage la présence de… 3 Français dans ce Top 5 impressionnant. On ajoutera également que seul CR7 avait réussi cette prouesse au Real sur la dernière décennie.

11

Il a fallu aller chercher les archives pour dénicher pareil total. Mercredi, Karim Benzema est devenu le recordman français de buts marqués en Ligue des champions sur une saison. Avec ses 11 pions, il a finalement détrôné le record de Just Fontaine que l’on pensait éternel (10 buts en 1958-59) en Coupe des clubs champions.

6

De ses 11 buts, 6 ont été inscrits en phase finale. Ses triplés face au PSG et Chelsea lui ont déjà permis d'égaler Kylian Mbappé comme meilleur buteur français sur ces matches couperets (6 en 2016-17 et 2020-21). Sauf que Benzema a encore quatre matches potentiels pour améliorer la marque.

100%

Létal. Sur ces six dernières frappes cadrées en C1, Benzema a marqué… six fois. Vous avez dit confiance ?

4

Ils n'étaient que trois avant que Benzema ne rejoigne la confrérie : seuls Lionel Messi (2016), Cristiano Ronaldo (2017) et… Luiz Adriano (2014) avaient réussi à enchaîner deux triplés en Ligue des champions. Il n’y a que le Portugais qui l'avait fait en phase finale, comme KB9.

