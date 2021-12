Lille s'est invité à la table des grands. Et à vrai dire, personne ne l'avait vu venir. Les Dogues ne dégageaient pas cette force qui les avait conduits au titre de champion de France la saison passée. Mais ils ont fini par la retrouver au meilleur des moments. Avec un succès à Séville confirmé contre Salzbourg pour se placer en position de force dans la course aux huitièmes de finale. Avec, enfin, une brillante victoire à Wolfsbourg pour confirmer définitivement cette montée en puissance. Et se donner le droit de défier les cadors de l'Europe en février prochain.

Son succès en Allemagne dit tout des vertus retrouvées du champion de France. Intensité, solidité, efficacité… Lille a mis tous les ingrédients pour faire basculer le destin de son côté. "On a construit ce match pour le gagner, résumait le milieu nordiste Benjamin André. En n'étant pas dans le calcul, ça nous a permis de jouer plus libéré et on savait qu'on aurait des espaces car ils étaient obligés de gagner. On a réalisé un grand match tactique et dans l'intelligence, on a bien géré le match. On a été ultra solide et très efficace devant, c'est notre jeu."

Les Dogues ne doivent pas leur victoire et leur qualification au hasard. Ils avaient bien préparé leur coup. "Le scénario du match a été parfait par rapport à ce qu'on avait prévu, a reconnu l'entraîneur Jocelyn Gourvennec. On savait qu'en ouvrant vite le score, ils allaient être fébriles et c'est ce qui s'est passé. Globalement, on a été solide, on a été clinique en marquant trois fois, et on aurait même pu marquer quatre ou cinq fois en étant plus juste. Un des leitmotiv était de rester concentré, de garder le contrôle émotionnel, rester dans notre match, ne pas tenir compte de l'arbitrage, être discipliné. On est restés focus et la performance collective a été au rendez-vous."

"Faire quelque chose de grand"

Lille a été au rendez-vous, tout simplement. C'est bien sa plus grande victoire. Car le LOSC a fait preuve d'une force de caractère remarquable pour retrouver ces vertus qui lui ont tant fait défaut au début de sa campagne européenne. La fierté de marquer l'histoire du club n'en est que plus grande. "Il y a beaucoup d'émotions car tout n'a pas été facile en ce début de saison et c'est une juste récompense pour l'équipe, souligne André. C'est quelque chose d'extraordinaire pour le club, la ville de Lille. Ce qu'on avait fait avec le titre de champion c'était déjà énorme, mais là c'est la scène européenne, on amène le LOSC encore plus haut."

Et tous les rêves sont désormais permis. Lille est le seul leader de groupe à avoir un palmarès vierge au niveau européen. Il a la tête de l'équipe sur laquelle il vaut mieux tomber. C'est justement ce qui rend les Dogues encore plus dangereux. Décomplexés, ils sont prêts à faire encore plus fort. "Passer en 8e, c'est quelque chose de formidable et on a envie d'aller le plus loin possible avec cette équipe, avance André. On est capable de faire quelque chose de grand. C'est extraordinaire, on savoure, mais il faut vite basculer sur la Ligue 1 car on a pris du retard et il faut grappiller des points."

Lille n'a en effet pas de temps à perdre. Sa 11e place au classement est indigne de son statut de champion de France en titre et de 8e de finaliste de la Ligue des champions. Pour les Nordistes, cette qualification doit aussi servir de déclic pour le championnat. Car elle représente beaucoup. "Ce n'est pas anodin, a souligné Gourvennec sur le site du LOSC. On a été beaucoup critiqués, les joueurs ont été beaucoup critiqués, j'ai été beaucoup critiqué… On le sera peut-être encore. Mais ce qu'on a fait, on ne nous l'enlèvera pas." Et cela mérite bien des louanges.

