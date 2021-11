Olivier Giroud a quitté la pelouse à la 65e minute, du match de Ligue des Champions Atletico Madrid-AC Milan, visiblement blessé à l'arrière de la cuisse gauche. En voulant effectuer un sprint pour mettre la pression à Jan Oblak, l'ancien Montpelliérain a subitement arrêté sa course en portant immédiatement sa main à l'arrière de sa jambe gauche, comme s'il était victime d'un claquage.

Ad

L'international français a ensuite quitté le terrain, accompagné par les soigneurs, et a été remplacé par Zlatan Ibrahimovic. Après des débuts milanais perturbés par le Covid-19 et des douleurs au dos, Olivier Giroud, plus convoqué en équipe de France depuis l'été dernier, risque de retourner à l'infirmerie. Il devra encore patienter pour marquer son premier but sous le maillot rossonero en C1.

Ligue des champions Liverpool reçu 5 sur 5 IL Y A 17 MINUTES

Ligue des champions Benzema et le Real au rendez-vous IL Y A 19 MINUTES