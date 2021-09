Lors de sa présentation sous ses anciennes nouvelles couleurs, Antoine Griezmann était tout sourire. Il était de retour chez lui. Pourtant, il le savait, ce retour allait de pair avec un devoir de reconquête des cœurs colchoneros fermés à double tour après ce départ sans gloire au Barça. Quelques supporters bienveillants se sont bien dévoués pour rendre à sa plaque le lustre d’antan – de toutes les plaques présentes sur la promenade des légendes qui borde le stade, celle de Griezmann a été durant deux ans la plus souillée à chaque jour de match – ce geste est loin d’acter le pardon des masses.

Depuis sa réapparition au Metropolitano, le Français est contraint de braver un certain nombre d’épreuves désagréables, comme s’il était question ici d’un joueur quelconque. Le numéro 8 s’est fait siffler par ses supporters lors des premiers matches, remplacer plusieurs fois de façon précoce et pire encore, il a dû constater par la force des choses que cet Atlético-là n’est plus le sien. C’est Atlético-là, il tourne à présent autour de Koke, Marcos Llorente et Luis Suárez, un joueur avec lequel s’entendre sur le terrain est un casse-tête.

Antoine Griezmann y Luis Suárez (Atlético de Madrid) Crédit: Getty Images

Le danseur et l’éléphant

En Espagne, personne n’est passée à côté de la stat' suivante : depuis son retour en rouge et blanc, Antoine Griezmann n’a pas marqué le moindre but, délivré la moindre passe décisive et surtout, pas cadré le moindre tir en Liga. 309 minutes de jeu, zéro tir cadré. Ce week-end contre Alavés, il est apparu plus inoffensif que jamais. On pourra reprocher aux critiques de manquer la cible. Griezmann, il faut ne pas seulement le juger dans ses envolées décisives.

Avant de se garantir une copieuse portion de buts et de passes décisives chaque saison, le champion du monde cherche à organiser son équipe, fluidifier la possession, bonifier les ballons reçus. La force du Tricolore, c’est sa compréhension du jeu, l’interprétation de celui-ci. Sauf que dans cet Atlético-là, il ne semble pas avoir encore trouvé les clés nécessaires au décodage du jeu. Il zappe à longueur de match et ne tombe que sur des chaînes cryptées.

Quand il se décale à droite pour s’octroyer un peu de temps et d’espace, il obstrue Trippier dans ses montées vitales au jeu de l’Atleti. Quand il vient dans le demi-espace droit, il empiète sur les terres de Marcos Llorente. Le travail sans ballon pour libérer des espaces à ces deux joueurs-là, Griezmann ne le fait pas non plus, pas plus que celui consistant à ouvrir des brèches à Luis Suárez par son jeu sans ballon. Coureur invétéré aux heures de gloire de la MSN, le natif de Salto a désormais besoin que les aires s’ouvrent à lui et Antoine n’est pas Moïse. On le sait pertinemment, son football ne repose pas sur l’avalement d’espaces.

Dès lors, la combinaison des deux ex du Barça sur le front de l’attaque comporte son lot de problèmes. Contre Alavés, le manque de compréhension mutuelle sautait aux yeux. "Griezmann flottait sur le terrain avec un rythme de ballet, tentant des pas de deux incompatibles avec les piétinements d’éléphant de Luis Suárez", s’amusait El País. Il faut le dire, jouer avec le Luis Suárez de 2021 c’est jouer avec un attaquant devenu grossier, la faute à une finesse ayant fini par ployer sous le poids des années. L’Uruguayen a des airs de roulette russe. À tout moment, il peut rater son contrôle, son une-deux ou sa remise sans que cela n’émeuve personne. Ce n’est qu’une question de probabilités. Combiner avec El Charrua, Griezmann ou tout autre joueur peut difficilement le faire.

Antoine Griezmann, Luis Suárez and Yannick Carrasco Crédit: Getty Images

Incompatibilité d’office

Entre les deux, l’incompatibilité peut s’expliquer d’un point de vue théorique. Moins bon dans le jeu, moins mobile, moins dribbleur, Suárez a besoin d’être plus entouré que jamais à ce stade de sa carrière. On n’ira pas jusqu’à dire que l’équipe doit se construire autour de sa figure, mais c’est évident, sa présence sur le terrain conditionne beaucoup de choses. Pour en exprimer les 20 buts par saison, il faut premièrement acheminer l’avant-centre proche de la cage, puis, bien le servir, ce qui nécessite un travail de libération d’espaces. Griezmann, lui, aime recevoir le ballon dans les pieds, reculer un peu afin de voir le jeu de face et disposer de mouvements devant lui et de joueurs avec lesquels combiner et compenser son manque de déséquilibre par le dribble.

Le double soulier d'or n’est pas ce joueur capable de faire briller Griezmann en exacerbant ses forces, et à ce jeu-là, ce dernier ne lui rend pas non plus la pareille. Les deux ne se tirent pas vers le haut et contrairement à d’autres relations footballistiques, la variable "temps" semble ici moins décisive que la variable "caractéristiques des joueurs". En outre, si l’association Suárez-Félix comporte déjà son lot de complications, à combien plus forte raison celle entre le même Suárez et Griezmann (un joueur bien moins déséquilibrant que Félix) est-elle tout sauf évidente ? Sans oublier qu’entre les deux, il existe déjà un précédent : la saison 2019/2020 blaugrana.

Luis Suárez (Atlético) Crédit: Getty Images

Que faire ?

Au-devant de ce constat, que peut faire Diego Simeone ? À court terme, sacrifier l’un des deux. Se passer du nouveau transfuge au profit d’Ángel Correa semble la solution la plus commode. Les Matelassiers retrouveraient le duo leur ayant offert la Liga. "L’Argentin est le deuxième attaquant d’un champion de Liga, sans avoir perdu son incroyable vertu (le dribble ndlr). Un joueur enfin indiscutable, propriétaire d’un poste qu’il mérite", lisait-on dans le magazine Panenka un jour avant qu’AG7 ne devienne AG8 à Madrid, faisant de Correa la victime collatérale ce transfert.

Selon les dernières informations, son poste de titulaire, l’Argentin devrait retrouver contre l’AC Milan. Avec Correa dans le onze, l’Atlético est une meilleure équipe. Plus mobile et incisif que Griezmann, plus régulier que João Félix, Correa sait aussi ce dont l’Atlético a besoin pour gagner du terrain. Il affronte, demande le ballon dans l’espace, apparaît dans les derniers mètres, embarque les défenseurs avec lui, le natif de Rosario est un joueur des plus fonctionnels.

S’il faut se lancer dans des aventures de solistes comme dans ses jeunes années et apporter de la largeur à l’équipe, il s’en va provoquer dans la minute. S’il faut multiplier les appels dans la surface et se porter candidat à la finition, le voilà déjà en train de sprinter entre les défenseurs, exhibant tous les progrès effectués ces dernières années dans la zone de vérité. À ses 26 ans, le porteur du numéro 10 a acquis une maturité faisant de lui un joueur bien plus nécessaire à l’Atlético actuellement que le numéro 7 des Bleus. Plus utile, plus à même de se sacrifier pour l’équipe, plus facile à intégrer.

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) face à Getafe Crédit: Getty Images

La greffe Grizou ne prend pas

L’intégration de Griezmann, voilà la mission à plus long terme de Simeone. Pour l’instant, on demande à l’ex du Barça de jouer dans un collectif n’ayant pas trouvé de rôle taillé pour son football. Et ne pas intégrer le gaucher dans un collectif, c’est le condamner à faire de la figuration. Grizi se produira à l’unisson avec ses partenaires ou alors il ne se produira pas. Il en va d’ailleurs du bien-être du joueur et de la compétitivité des Rojiblancos. Car pour l’instant, la greffe ne prend pas.

Parachuter Griezmann dans un onze champion de Liga quatre mois plus tôt a altéré le fonctionnement de l’équipe. Ces temps, l’Atlético est méconnaissable durant la moitié du match et termine ses rencontres non pas par des sursauts mais par des explosions d’orgueil. "L’équipe de Simeone s’est transformée ces derniers temps en une junkie des montées d’adrénaline, ce qui lui demande de devoir toujours vivre sur le fil, d’être toujours envers et contre tout, installée dans un mode épique perpétuel" critiquait Marca cette semaine.

Avec l’arrivée d’El Principito, Simeone a accepté d’accueillir un joueur dont il n’avait pas foncièrement besoin contre la promesse d’un accroissement sans précédent du champ des possibles de l’Atlético. Mais quand on parle de football, les promesses engagent moins ceux qui les font que ceux qui les croient. ​​​​​​​

