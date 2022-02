José María Gímenez est l'un des joueurs les plus appréciés par les supporters de l'Atlético. C'est le défenseur le plus fiable de l'effectif, il porte la tunique rouge et blanche depuis neuf ans maintenant, c'est un leader sur le terrain, un élément rassembleur en dehors, et surtout, un type allumé juste ce qu'il faut comme on les aime dans les travées du Metropolitano. Sauf que mi-février lors d'un match contre Levante, "Josema" a été victime de la fureur de ses propres fans.

Une passe en retrait alors que l'équipe court après le score à dix minutes de la fin, la paroisse colchonera sort les sifflets, Gímenez lui intime de la boucler, et normal, ça siffle encore plus fort. Quinze minutes plus tard, l'Atlético perd 1-0 contre la pire équipe de Liga, en terminant le match avec aucun tir cadré... Défaite embarrassante dans une ambiance hostile, l'Atleti a une bonne fois pour toutes touché le fond, se dit-on. "Il y a six mois, l'Atlético était champion, avec un premier tour destructeur et un autre de résistance. Aujourd'hui, l'Atlético est un mauvais patient, victime de lui-même. Un malade aux soins intensifs depuis des mois" imageait le journaliste Ruben Uría dans les colonnes de Goal après cette défaite mortifiante contre le dernier de Liga.

Aux soins intensifs depuis des mois

Il y a six mois, tout paraissait merveilleux. À peine auréolé de son titre, le club de Madrid semblait destiné à conquérir la Liga pour la deuxième fois de suite, une première depuis 1951. L'effectif était le meilleur de son histoire. Déséquilibré, certes – d'abord pourquoi avoir fait revenir Griezmann ? – mais terriblement séduisant. Et puis il y avait les rivaux domestiques, tous plus dans le mal les uns que les autres.

Six mois plus tard, l'Atlético est un champ de ruines. Pas une fois depuis août, l'Atlético a enchaîné trois bons matches. Collectivement, Simeone ne trouve pas la formule. Jouer en camp adverse en donnant de la vie au ballon comme lors des meilleures heures de l'épopée 2020-2021, ça ne marche pas. Malgré ses innombrables tentatives au cours des dernières saisons, Simeone n'est décidément pas un entraîneur excellant dans la création d'une animation offensive taillée pour les petits espaces.

Trop souvent, l'équipe ne sait tout simplement pas quoi faire. Logiquement, le coach argentin est rapidement revenu en terrain connu (si l'adversaire le lui permet, ce qui n'est pas le cas dans quantité de matches de Liga) : un bloc bas et des banderilles dans les grands espaces. Mais là non plus, le succès a fait fond bond aux Madrilènes. Jouer avec Luis Suárez à 60 mètres des buts adverses, il faut oublier. Répété jusqu'à la satiété ces derniers temps, ce constat n'en demeure pas moins inébranlable.

Un management qui pose question

Et puis ensuite, il y a les questions individuelles. Koke est méconnaissable, Rodrigo de Paul s'éteint de match en match, Marcos Llorente se démène avec les blessures, tout comme Griezmann depuis décembre, João Félix est mentalement inconstant. Il n'y a guère que les Carrasco, Correa et Cunha qui tirent la barque vers l'avant. Ces trois-là sont les véritables satisfactions de la saison… s'ils jouent, bien entendu. Car dans le cas des deux derniers, l'entraîneur les titularise sûrement moins que ce qu'ils méritent. Pourtant, ce sont présentement les uniques éléments capables à eux seuls d'amener de l'énergie, de la verticalité et des courses sans ballon.

Dans cette affaire de compos, on se demande parfois si Simeone n'a pas un clair parti-pris : celui de ménager les egos et respecter les hiérarchies en accordant sa confiance plus volontiers à Suárez, Félix ou Griezmann qu'à Cunha, tout juste arrivé, ou Correa, habitué depuis toujours à être un tireur de l'ombre. Ces débats quant à l'occupation de l'attaque prennent place sur une toile de fond inamovible, celle d'une défense en lambeaux. Il faut le dire sans chercher à y mettre les formes : la défense de l'Atlético est anti-compétitive au possible.

La défense en question

Entre Hermoso, Felipe, Savic et Giménez, c'est au minimum une erreur fatale par match. Même Jan Oblak a perdu de sa superbe, visiblement lui aussi marqué par l'insécurité constante présente dans les alentours. Sur les cinq dernières saisons, l'Atlético finissait ses championnats avec 26 buts concédés en moyenne. Cette marque, l'équipe l'a dépassée le 22 janvier déjà… Elle en est à 34 buts aujourd'hui ; c'est par exemple deux fois plus que Séville, deuxième au classement, plus que Getafe, 15e, et autant qu'Elche, 13e. Sur coup de pieds arrêtés, la saignée est encore plus abondante : 8 buts encaissés. Un comble quand on se rappelle à quel point l'Atlético des grandes années avait bâti sa domination sur les coups de pieds arrêtés.

Au moment d'apporter des explications à ce krach de 22, Simeone et les dirigeants préfèrent faire bloc. Leurs déclarations publiques sont systématiquement peuplées par les idées de confiance, travail et regards tournés vers l'avenir. La presse et les supporters, eux, ne se gênent pas pour attribuer les fautes. Simeone n'est pas toujours facile à suivre dans son coaching et dans le choix de ses hommes. Cette saison cauchemardesque, gâchée, mort-née, elle est pour lui. Mais il n'est pas le seul coupable. D'aucuns alertaient sur les problèmes des Rojiblancos dès la fin de saison passée. Il y a les blessures aussi : Griezmann, Llorente, Lemar, Wass, Cunha. Sans parler du départ de Trippier à Newcastle, ni des dirigeants particulièrement peu brillants sur le marché des transferts. La défense centrale a beau être un drame permanent, aucun transfuge n'est arrivé dans cette zone cet hiver.

Se tourner vers l'avenir

Dans les bureaux d'Andrea Berta, le directeur sportif de l'Atlético, ça doit déjà chauffer en prévision de cet été. Rajeunissement de l'effectif, départs en masse, réservés au Barça et au Real, ces grands termes ont fait irruption il y a peu dans les articles traitant de l'Atlético. Et Simeone, est-il en danger ? Malgré des filtrations sur de prétendus contacts en Berta et Pioli, et malgré le rêve mouillé de Jorge Mendes de placer Nuno sur le banc du Metropolitano, il n'est à ce stade pas question de se séparer d'El Cholo. De toute façon, la saison n'est pas finie et il y a encore des objectifs à aller chercher. "Nous nous étions créés l'attente de lutter pour la Liga. À mesure que les résultats arrivaient, cette attente a été frustrée de par notre irrégularité. Maintenant, on s'est fixé l'objectif d'être le plus proche possible de la tête" déclarait Ángel Correa mardi dans Marca. Une façon polie de dire que l'objectif est le top 4, sous peine de catastrophe nucléaire pour un club qui ne peut pas se permettre de passer à côté de l'argent de la C1.

Et qu'attendre de l'Atlético en C1 ?

Ces quatre premières places, il va falloir lutter sang et eau pour les accrocher tant la bataille fait rage dans le haut du classement. Le Real et Séville sont loin devant, le Betis est actuellement la meilleure équipe du pays, Villarreal est en mode remontada, le Barça dévore des cœurs de jeunes et ça le fait carburer tandis que la Real Sociedad est en embuscade. Et en Ligue des champions alors, à quoi s'attendre ?

En Europe, Simeone va ressortir sa bonne vielle recette de toujours. Se décharger du poids du jeu, attendre, se retrancher, frustrer l'adversaire et lâcher la meute dans le dernier quart du match. Tirar de épica comme on dit en Espagne, se raccrocher au caractère intrinsèquement épique de ce club. En ce sens, davantage que la tactique, la gestion des émotions va occuper un rôle primordial contre Manchester United (et Ronaldo).

Si l'Atlético parvient à jouer libéré, il a une chance. Et pour jouer libéré, l'Atlético doit sentir qu'il n'a rien à perdre. Cette saison en Liga, en quarts contre Leipzig en 2020, contre la Juventus au retour en 2019, le statut de favori, ça lui convient terriblement mal. Dès lors, la Ligue des champions pourrait constituer un exutoire pour ce groupe. Une façon de se reconnecter avec lui-même comme face à Liverpool il y a deux ans. Une façon d'échapper à sa triste réalité aussi. Ou de la nier… et d'en subir le violent contre-coup.

