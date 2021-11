C’est un geste que le Parc s’est habitué à célébrer. Mais le petit cœur que forme avec ses mains systématiquement Angel Di Maria à chacun de ses buts ne lui est pas destiné. C’est pour sa femme, venue dès 2008 à ses côtés, lorsqu’il traversait une mauvaise période avec Benfica, que l’Argentin a imaginé cette célébration devenue symbole. Quand le cœur de Di Maria apparaît, c’est souvent pour sauver le PSG de situations mal embarquées, comme face à Lille vendredi (2-1). Quand le cœur de Di Maria apparaît, c’est que le grand sensible s’est effacé pour laisser place au créatif sans pitié.

Voilà six ans que le Parc a accueilli "Angelito". Voilà six ans que le PSG se régale de son crack argentin, devenu meilleur passeur décisif de l’histoire du club. "Signer à Paris a été la meilleure décision de ma vie", a-t-il d’ailleurs avancé en pleurs au micro de Téléfoot récemment. En mars 2021, Di Maria a accepté une prolongation d’un an, avec une année en option, avec une baisse de salaire à la clé. Preuve que le mariage entre les deux parties a été total.

Ángel Di María et sa célébration Crédit: Getty Images

Total mais pas toujours idéal. Voilà six ans que Di Maria est un joueur du PSG, voilà six ans qu’il est souvent le premier sacrifié. Face à l’OM (0-0), alors que Neymar était à côté de ses pompes, alors que Messi tirait la langue, c’est pourtant lui que Mauricio Pochettino a rappelé sur le banc. Di Maria n’a jamais eu l’aura d’Ibra, le sens du but de Cavani, les fulgurances de Neymar ou la vitesse de Mbappé. Moins flashy, l’Argentin a parfois pâti du statut imposant de ses compères d’attaque, intouchables et donc insortables.

Il a l’impression que c’est tout le temps lui qui sort dès qu’on est dans la difficulté, avait justement résumé un proche du vestiaire auprès de Il a ce sentiment, pas injustifié, que Kylian et Ney ne sortiront jamais avant lui, alors qu’il ne fait pas des plus mauvais matchs qu’eux. Là, il n’y avait pas de justification encore une fois" , avait justement résumé un proche du vestiaire auprès de RMC Sports en novembre 2020 quand Di Maria avait paru très agacé de sortir le premier face à Leipzig (1-0).

Madrid, Barça, Leipzig : les grandes nuits parisiennes portent son sceau

L’équation en cette saison 2021-2022 n’a jamais été aussi vraie. S’il a vu l’arrivée de son ami Lionel Messi comme la "cerise sur la gâteau" de sa carrière, l’arrière-goût est fatalement un peu plus amer. Car c’est une star de plus qui lui est passée devant dans la hiérarchie, obligeant Pochettino à chercher le système adéquat pour aligner ses "Quatre Fantastiques" sans qu’on soit convaincu qu’il existe réellement.

Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Ángel Di María Crédit: Imago

Ce mercredi, face à Leipzig (21h), le coach parisien n'aura pas à se torturer l'esprit outre-mesure. Suspendu lors des trois premiers matches européens de la saison, la faute à son carton rouge face à Manchester City l’année passée, Angel Di Maria est disponible pour intégrer l’équipe titulaire, surtout avec le forfait de Lionel Messi. L’occasion de revivre une soirée européenne de gala dont il s’est fait une spécialité ?

Car si "el Fideo" n’a pas le CV de ses concurrents devant, il peut se targuer d’être presque systématiquement à l’origine des plus belles prestations du PSG en C1 ces dernières années. Ses doublés face à Barcelone (4-0, 2017) ou Madrid (3-0, 2019) ont électrisé le Parc. C’est aussi lui qui sauve Paris face à Naples en 2018 pour garder l’espoir d’une qualification vivace (2-2). C’est encore lui qui avait calmé Old Trafford la même année (0-2), sur deux caviars, ou exécuté Leipzig lors du Final 8 de Lisbonne (3-0). Bref, quand Di Maria scintille de mille feux, c’est souvent signe que Paris irradie les pupilles.

Verratti, Di Maria et Draxler avec le PSG contre Barcelone Crédit: Panoramic

Le serpent de mer du poste de relayeur

Alors, faut-il lui faire une place au chaud dans un quatuor offensif ? Risqué sous peine de voir l’édifice parisien s’écrouler par manque d’équilibre défensif. Revient alors le serpent de mer le concernant : son utilisation comme relayeur dans un 4-3-3, comme ce fut le cas lors de sa folle saison 2014. "Il peut aussi jouer n°8, avait notamment avancé Thomas Tuchel. Il l'a fait au Real Madrid. J'étais un grand fan de lui à ce poste au Real. Il n'a pas beaucoup joué dans cette position avec nous, mais c'est une option".

Une option rarement utilisée finalement mais que Di Maria a relancé de lui-même mi-août auprès de Tyc Sports : "Plusieurs fois j'ai pensé avec l'arrivée de Léo, rejouer au milieu comme avec le Real Madrid pour que les 3 attaquants aient chacun leur espace ou alors aussi jouer à ma position à droite avec Léo au milieu, comme en sélection, avait-il expliqué. Mais après c'est l'entraîneur qui verra quelle est la meilleure formation et la meilleure façon pour faire que l’équipe fonctionne".

Une candidature spontanée qui n’a pas encore été retenue par un Mauricio Pochettino encore à la recherche de la formule magique. Ce mercredi, sans Messi, c’est probablement de son aile droite que Di Maria tentera de faire la différence. Histoire d’ajouter une soirée magique à son palmarès parisien. Histoire de rendre encore plus ardue la tâche de son entraîneur qui devra réfléchir à deux fois avant d’encore sacrifier le précieux Di Maria.

